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В Эрмитаже открывается выставка скульптур из коллекций Петра I

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В Эрмитаже 23 сентября открывается выставка скульптур из коллекций Петра Великого.
В Эрмитаже открывается выставка скульптур из коллекций Петра I
  • РИА Новости

Пётр I привёз в Летний сад Венеру Таврическую и, поставив рядом с нею охранника, заставил людей ходить и смотреть на неё. Это был культурный шок, более серьёзный, чем отрезание бород, отмечает в беседе с «Российской газетой» директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Эта выставка — как бы вокруг «Венеры Таврической», гордости Эрмитажа. Внедрение в русскую культуру трёхмерных скульптур из Европы было подлинной революцией, сделавшей нас, кроме всего прочего, наследниками античной художественной традиции», — подчеркнул он.

Выставка относится к серии экспозиций, приуроченных к 350-летию со дня рождения Петра I и будет представлена в Арапском зале Зимнего дворца.

Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение Империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.

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