Фестиваль уличного кино пройдёт в Петербурге 23—24 сентября

Фестиваль уличного кино состоится в Санкт-Петербурге 23—24 сентября.

Об этом сообщают «Невские новости».

«В этом году в программе девять совершенно неожиданных лент, некоторые из которых, я уверен, удивят зрителя. За многими работами стоят авторы, только начинающие свой путь в кино», — заявил генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

Также запланированы выступления режиссёров и экспертов кино, которые прочтут зрителям лекции.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.