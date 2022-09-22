В Подмосковье создадут ещё одну особо охраняемую природную территорию

В Московской области создадут ещё одну особо охраняемую природную территорию.

Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующий статус получит прибрежная рекреационная зона областного значения «Вейна» в Рузском городском округе. Такое решение приняли на заседании регионального правительства.

«Развитие экологического туризма наряду с сохранением биоразнообразия — одно из важнейших направлений нацпроекта «Экология». Именно поэтому для нас важно создавать ООПТ, в которых наблюдение за ценными экосистемами и редкими видами, охранные мероприятия сочетались бы с возможностью организованного отдыха и туризма», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области рассказали о планах по развитию экотуризма.