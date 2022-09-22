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В Казани открылась выставка турецкого художника Ялчына Гёкчебага

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В Казани начала работу выставка «И длится прошлое...» турецкого художника Ялчына Гёкчебага. Её организовали генеральное консульство Турции в Казани и Государственный музей изобразительных искусств Татарстана.
В Казани открылась выставка турецкого художника Ялчына Гёкчебага
  • AFP

Об этом сообщает «Реальное время».

«Моё путешествие в живопись длится 64 года. Написал около 3500—4000 картин маслом на холсте. А это значит, 3500 частичек меня радуют кого-то в домах и музеях», — говорит Гёкчебаг.

Художник провёл около 70 выставок, в том числе 17 за пределами Турции.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.

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