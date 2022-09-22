В Третьяковке рассказали о роли музейных пространств в современную эпоху

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о роли музейных пространств в современную эпоху.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Очень многие люди сегодня инстинктивно идут в музей, потому что музеи сегодня — это то место, где ты получаешь какую-то мощнейшую эмоциональную и душевную подпитку», — заявила она на пресс-конференции в Казани.

По словам Трегуловой, музеи обладают невероятным терапевтическим воздействием и люди инстинктивно это чувствуют.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.