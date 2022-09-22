военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в выходные

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в выходные.
Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в выходные
  • РИА Новости

«В выходные дни дожди ослабеют, но не прекратятся. Из-за плотных облаков будет не очень высокая температура — +10...+12 °С», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, ожидается сначала восточный, северо-восточный ветер, затем западный и северо-западный.

«Сильного ветра ожидать не стоит, хотя могут быть отдельные порывы до 15 м/с», — добавил Шувалов.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить