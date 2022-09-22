Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в выходные.

«В выходные дни дожди ослабеют, но не прекратятся. Из-за плотных облаков будет не очень высокая температура — +10...+12 °С», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, ожидается сначала восточный, северо-восточный ветер, затем западный и северо-западный.

«Сильного ветра ожидать не стоит, хотя могут быть отдельные порывы до 15 м/с», — добавил Шувалов.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.