Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в выходные
- РИА Новости
«В выходные дни дожди ослабеют, но не прекратятся. Из-за плотных облаков будет не очень высокая температура — +10...+12 °С», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, ожидается сначала восточный, северо-восточный ветер, затем западный и северо-западный.
«Сильного ветра ожидать не стоит, хотя могут быть отдельные порывы до 15 м/с», — добавил Шувалов.
Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.