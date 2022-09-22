В Петербурге создадут интерактивный историко-культурный проект «Путь Петра»

В центре Санкт-Петербурга появится новый пешеходный экскурсионный маршрут, где вместо гидов будут стенды с исторической информацией о Петре I, оснащённые QR-кодами, а также малые архитектурные формы.

Об этом пишет «Петербургский дневник».

Цель интерактивного историко-культурного проекта — виртуально связать воедино самые значимые архитектурные памятники Петровской эпохи.

Маршрут будет начинаться от Нахимовского училища, пройдёт по всей Петровской набережной до домика Петра и далее по Троицкой площади на Кронверкскую набережную, затем на Кронверкскую протоку и закончится в Александровском парке возле мини-города.

«Следуя по этому маршруту, можно не только попытаться воочию представить, как выглядел город в XVIII веке, но и лучше оценить устремления и свершения первого российского императора, которые определили судьбу города и страны», — сказал директор ассоциации некоммерческого партнёрства «Объединение «ДОРМОСТ» Кирилл Иванов.

Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение Империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.