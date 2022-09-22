военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку Шостаковича в ночь на 25 сентября

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 25 сентября в рамках звукового шоу «Поющие мосты» Дворцовый мост разведут под плейлист, составленный из фрагментов музыкальных произведений композитора Дмитрия Шостаковича.
В Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку Шостаковича в ночь на 25 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Сообщается, что прозвучат романс и увертюра из кинофильма «Овод», вальс-шутка, адажио из балета «Светлый ручей», а также фрагменты из Седьмой симфонии.

Акция приурочена ко дню рождения Дмитрия Шостаковича 25 сентября.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить