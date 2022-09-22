В Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку Шостаковича в ночь на 25 сентября

В Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 25 сентября в рамках звукового шоу «Поющие мосты» Дворцовый мост разведут под плейлист, составленный из фрагментов музыкальных произведений композитора Дмитрия Шостаковича.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Сообщается, что прозвучат романс и увертюра из кинофильма «Овод», вальс-шутка, адажио из балета «Светлый ручей», а также фрагменты из Седьмой симфонии.

Акция приурочена ко дню рождения Дмитрия Шостаковича 25 сентября.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.