В Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку Шостаковича в ночь на 25 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Сообщается, что прозвучат романс и увертюра из кинофильма «Овод», вальс-шутка, адажио из балета «Светлый ручей», а также фрагменты из Седьмой симфонии.
Акция приурочена ко дню рождения Дмитрия Шостаковича 25 сентября.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.