Синоптик Цыганков предупредил о сильных ливнях в Москве 24—25 сентября

Заместитель начальника ситуационного центра «Росгидромета» Анатолий Цыганков рассказал, что на выходных Москву ожидают очень сильные дожди.

«В ночь с пятницы на субботу выпадет около 9 мм осадков. Днём в субботу ожидаем 19 мм. В ночь с субботы на воскресенье — ещё 9 мм, а днём в воскресенье — уже 5 мм осадков», — уточнил Цыганков в разговоре с «Москвой 24».

В субботу днём воздух прогреется до +10...+12 °С, в воскресенье — до +7...+12 °С. В понедельник, 26 сентября, температура в городе составит +8...+12 °С, дождь при этом будет небольшим, заключил специалист.

Ранее URA.RU передавало, что в ЯНАО 22 и 23 сентября ожидаются неблагоприятные погодные условия.