В Ярославле завершилось прощание с актёром Пускепалисом
Прощание с погибшим в ДТП худруком ярославского театра драмы им. Ф. Волкова, актёром Сергеем Пускепалисом и его водителем Александром Синицыным завершилось в Ярославле.
Об этом пишет РИА Новости.
Пускепалиса похоронят в пятницу, 23 сентября, в ставропольском Железноводске.
20 сентября актёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Возбуждено уголовное дело.
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