В Ярославле завершилось прощание с актёром Пускепалисом

Прощание с погибшим в ДТП худруком ярославского театра драмы им. Ф. Волкова, актёром Сергеем Пускепалисом и его водителем Александром Синицыным завершилось в Ярославле.

Об этом пишет РИА Новости. Пускепалиса похоронят в пятницу, 23 сентября, в ставропольском Железноводске. 20 сентября актёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Возбуждено уголовное дело.