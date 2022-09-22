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В Ярославле завершилось прощание с актёром Пускепалисом

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Прощание с погибшим в ДТП худруком ярославского театра драмы им. Ф. Волкова, актёром Сергеем Пускепалисом и его водителем Александром Синицыным завершилось в Ярославле.

Об этом пишет РИА Новости.

Пускепалиса похоронят в пятницу, 23 сентября, в ставропольском Железноводске.

20 сентября актёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП. Возбуждено уголовное дело.

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