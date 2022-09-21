Начался приём заявок на конкурс дизайнеров и художников «Россия. Горизонты»
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Об этом сообщает «Взгляд».
Цель конкурса — найти таланты, способные передать облик России через искусство.
Заявки принимаются до 21 октября. Отбирать лучшие работы будут эксперты проекта, в том числе Андрей Бартенев, Виктория Шелягова, Игорь Чапурин, Юлия Музыка, Кирилл Зайцев и Ксения Фаресова.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве стартовал приём заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро». Начинающие артисты смогут подать документы до 20 октября.