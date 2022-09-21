Начался приём заявок на конкурс дизайнеров и художников «Россия. Горизонты»

В среду, 21 сентября, начался приём заявок на конкурс дизайнеров, художников, фотографов, деятелей визуального искусства «Россия. Горизонты».

Об этом сообщает «Взгляд».

Цель конкурса — найти таланты, способные передать облик России через искусство.

Заявки принимаются до 21 октября. Отбирать лучшие работы будут эксперты проекта, в том числе Андрей Бартенев, Виктория Шелягова, Игорь Чапурин, Юлия Музыка, Кирилл Зайцев и Ксения Фаресова.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве стартовал приём заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро». Начинающие артисты смогут подать документы до 20 октября.