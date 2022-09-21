В Подмосковье рассказали о ходе работ по очистке лесных территорий
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Об этом сообщает телеканал «360».
«На сегодняшний день очистка проведена на площади 685,40 га. В первую очередь уборка проводится в местах с повышенной реакционной нагрузкой, на лесных участках рядом с населёнными пунктами и вдоль дорог», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.
В ряде лесничеств такие работы полностью завершены, в том числе в Егорьевском и Шатурском.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщило, что более 30 тыс. добровольцев приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».