В Подмосковье рассказали о ходе работ по очистке лесных территорий

В Московской области продолжается работа по улучшению санитарного состояния лесов. В частности, в регионе провели очистку лесных массивов от погибших и повреждённых деревьев.

Об этом сообщает телеканал «360».

«На сегодняшний день очистка проведена на площади 685,40 га. В первую очередь уборка проводится в местах с повышенной реакционной нагрузкой, на лесных участках рядом с населёнными пунктами и вдоль дорог», — заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

В ряде лесничеств такие работы полностью завершены, в том числе в Егорьевском и Шатурском.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщило, что более 30 тыс. добровольцев приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».