Владимир Машков поделился воспоминаниями о Сергее Пускепалисе
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«Гибель Сергея Пускепалиса — большая утрата лично для меня и для нашего театра. Он был талантливым режиссёром и актёром, добрым товарищем, настоящим гражданином своей страны», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
Как отметил Машков, Пускепалис поставил несколько спектаклей в театре Олега Табакова, которые имели большой успех.
«Мы всем коллективом выражаем глубокие соболезнования семье и коллегам Сергея. Светлая память светлому человеку», — добавил Машков.
Ранее продюсер Елена Гликман в разговоре с «Радио 1» поделилась воспоминаниями о совместной работе с Пускепалисом.