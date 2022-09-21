Владимир Машков поделился воспоминаниями о Сергее Пускепалисе

Актёр и режиссёр Владимир Машков поделился воспоминаниями о своём коллеге Сергее Пускепалисе.

«Гибель Сергея Пускепалиса — большая утрата лично для меня и для нашего театра. Он был талантливым режиссёром и актёром, добрым товарищем, настоящим гражданином своей страны», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Машков, Пускепалис поставил несколько спектаклей в театре Олега Табакова, которые имели большой успех.

«Мы всем коллективом выражаем глубокие соболезнования семье и коллегам Сергея. Светлая память светлому человеку», — добавил Машков.

Ранее продюсер Елена Гликман в разговоре с «Радио 1» поделилась воспоминаниями о совместной работе с Пускепалисом.