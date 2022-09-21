военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Владимир Машков поделился воспоминаниями о Сергее Пускепалисе

Короткая ссылка
Актёр и режиссёр Владимир Машков поделился воспоминаниями о своём коллеге Сергее Пускепалисе.
Владимир Машков поделился воспоминаниями о Сергее Пускепалисе
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«Гибель Сергея Пускепалиса — большая утрата лично для меня и для нашего театра. Он был талантливым режиссёром и актёром, добрым товарищем, настоящим гражданином своей страны», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Машков, Пускепалис поставил несколько спектаклей в театре Олега Табакова, которые имели большой успех.

«Мы всем коллективом выражаем глубокие соболезнования семье и коллегам Сергея. Светлая память светлому человеку», — добавил Машков.

Ранее продюсер Елена Гликман в разговоре с «Радио 1» поделилась воспоминаниями о совместной работе с Пускепалисом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить