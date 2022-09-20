Россияне выбрали любимые роли Пускепалиса

Россияне выбрали любимые роли актёра Сергея Пускепалиса. Опрос в социальных сетях провёл сайт kp.ru.

Лидирует майор Проскурин из сериала «Шифр», за которого проголосовали 31% респондентов.

На втором месте — Владимир Калёный из сериала «А у нас во дворе...» (23%).

Далее следует врач Андрей Гарин из «Метро», за которого отдали голоса 20% опрошенных.

В список также попали роли Пускепалиса в «Ледоколе» и «Как я провёл этим летом».

Участниками исследования стали 3,3 тыс. пользователей.

Ранее депутат Госдумы актриса Елена Драпеко в беседе с ФАН выразила соболезнования в связи со смертью актёра Сергея Пускепалиса.