Россияне выбрали любимые роли Пускепалиса
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Лидирует майор Проскурин из сериала «Шифр», за которого проголосовали 31% респондентов.
На втором месте — Владимир Калёный из сериала «А у нас во дворе...» (23%).
Далее следует врач Андрей Гарин из «Метро», за которого отдали голоса 20% опрошенных.
В список также попали роли Пускепалиса в «Ледоколе» и «Как я провёл этим летом».
Участниками исследования стали 3,3 тыс. пользователей.
Ранее депутат Госдумы актриса Елена Драпеко в беседе с ФАН выразила соболезнования в связи со смертью актёра Сергея Пускепалиса.