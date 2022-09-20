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Актриса Огарёва рассказала о работе в «Мастерской Петра Фоменко»

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Актриса Серафима Огарёва рассказала о работе в театре «Мастерская Петра Фоменко».
Актриса Огарёва рассказала о работе в «Мастерской Петра Фоменко»
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«Мне кажется, Пётр Наумович много лет готовил театр к жизни без него, везде пытался подложить подушечки, и благодаря этому мы хорошо живём, дружно. Хотя его, безусловно, не хватает. Мы все часто размышляем, а как бы Пётр Наумович отреагировал в этой ситуации, а что бы сказал о том, что происходит, что бы сделал, о чём предложил бы задуматься», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, Фоменко умел раскрывать актрис, и в театре к женщинам особое отношение.

«Работают блестящие Полина Агуреева, Галина Тюнина, Полина и Ксения Кутеповы, Мадлен Джабраилова. Когда я начала работать в труппе, у меня мгновенно выросли крылья. Не знаю, как Пётр Наумович это делал, у него отличная от других система педагогики, где ты ничего не боишься, где существует атмосфера любви», — добавила актриса.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.

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