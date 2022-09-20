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В ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы из-за непогоды

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) предупредили о возможном закрытии переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за непогоды.
В ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы из-за непогоды
  • Gettyimages.ru
  • © tunart

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент транспорта и хозяйства.

«На 22 и 23 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и её закрытие», — отмечается в ведомстве.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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