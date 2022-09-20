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Метеоролог Шувалов спрогнозировал первый снег в Западной Сибири в конце сентября

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Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал первый снег в Западной Сибири в конце сентября.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал первый снег в Западной Сибири в конце сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Rastko Belic / EyeEm

«Под конец следующей недели, где-то в среду, четверг, 28—29 сентября, на юге Западной Сибири ожидается первый этой осенью снег. Это совершенно определённо будет на Алтае, в Новосибирске, Томске, Кемерово», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Шувалов, резкое похолодание будет связано с приходом арктического антициклона.

«И температура сильно понизится. В воскресенье, 25 сентября, +5...+8 °С, это Новосибирск, Барнаул, Кемерово. И в ночь на 26 сентября практически повсеместно по югу Западной Сибири будет понижение температуры — от 0 до -5 °С», — сообщил он.

По его словам, такая погода с отрицательной аномалией на 3—5 градусов ниже нормы продержится практически всю следующую неделю.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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