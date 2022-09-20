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Компания NVIDIA анонсировала новые видеокарты GeForce RTX 40 Series

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Американская компания NVIDIA анонсировала выпуск новых видеокарт GeForce RTX 40 Series.
Компания NVIDIA анонсировала новые видеокарты GeForce RTX 40 Series
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Sullivan

«Мы только что анонсировали (видеокарты. — RT) GeForce RTX 40 Series», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что компания будет производить флагманскую модель GeForce RTX 4090 и две версии модели GeForce RTX 4080.

Ранее NVIDIA перестала продлевать или продавать российским компаниям лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга.

В марте NVIDIA приняла решение приостановить продажи своей продукции в России

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