В Хабаровском крае рассказали о работе по восстановлению лесов
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Об этом сообщает ОТР.
Речь идёт о территориях, пострадавших от вырубки и природных пожаров. Такие работы обычно начинаются весной, а основной объём приходится на лето и осень.
В регионе высадили уже более 30 га саженцев.
Ранее эколог, руководитель экологической секции экспертного совета комитета Совета Федерации по природопользованию Наталья Соколова в беседе с «Радио 1» рассказала, как правильно сажать деревья.