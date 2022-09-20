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В Хабаровском крае рассказали о работе по восстановлению лесов

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В Хабаровском крае восстанавливают леса в рамках национального проекта «Экология».
В Хабаровском крае рассказали о работе по восстановлению лесов
  • Gettyimages.ru
  • © georgeclerk

Об этом сообщает ОТР.

Речь идёт о территориях, пострадавших от вырубки и природных пожаров. Такие работы обычно начинаются весной, а основной объём приходится на лето и осень.

В регионе высадили уже более 30 га саженцев.

Ранее эколог, руководитель экологической секции экспертного совета комитета Совета Федерации по природопользованию Наталья Соколова в беседе с «Радио 1» рассказала, как правильно сажать деревья.

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