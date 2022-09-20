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Премьера нового сингла Николая Носкова, Стаса Пьехи, Ivan и Игоря Романова состоится 20 сентября

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Во вторник, 20 сентября, в вечернем шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио» состоится премьера нового сингла Николая Носкова, Стаса Пьехи, Ivan и Игоря Романова «Не вставай на колени».
Премьера нового сингла Николая Носкова, Стаса Пьехи, Ivan и Игоря Романова состоится 20 сентября
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomohov

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

«Композиция рассказывает о волевых людях, которые, несмотря на превратности судьбы, не падают духом. Вера, надежда и любовь помогает им твёрдо стоять на ногах», — отмечается в сообщении.

Как заявил Игорь Романов, за плечами каждого исполнителя бесценный жизненный опыт, и что бы ни случилось, главное — не отчаиваться.

«Не вставай на колени» — наглядный пример для всех россиян, как выстоять при любом «шторме», — сказал музыкант.

По его словам, этой песней они чествуют всех, кому сейчас непросто.

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