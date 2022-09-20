В Московском марафоне приняли участие 25 тысяч человек

В Московском марафоне приняли участие около 25 тыс. человек и 70 корпоративных команд.

Программа включала забеги на 42,2 км и 10 км, корпоративную эстафету и финал Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов на марафонской дистанции. Также состоялся детский забег.

«В этом году одной из основных задач «Бегового сообщества» стало развитие культуры болельщиков, ведь вера и поддержка родных, близких и даже совсем незнакомых людей важна для каждого бегуна. Именно зрители дают участникам стимул преодолеть дистанцию и помогают дойти до конца. Поэтому в этом году мы подготовили для них специальную программу, благодаря которой каждый мог не только весело, но и комфортно провести время», — заявил директор Московского марафона, сооснователь «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов.

Следующие старты от команды «Бегового сообщества» — кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс», которые пройдут 1 и 2 октября на территории Битцевского лесопарка.

В первые выходные октября стартует и новый сезон Студенческого кубка «Бегового сообщества».