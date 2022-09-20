Актёр Федорцов поделился воспоминаниями о Сергее Бодрове

Актёр Андрей Федорцов накануне 20-летия трагедии в Кармадонском ущелье рассказал о своей дружбе с Сергеем Бодровым — младшим.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» Федорцов признался, что хорошо знал Сергея, работал с ним в фильме «Брат».

«Это было ужасно. Наша съёмочная группа скорбела. Мы же с группой Сергея постоянно пересекались. Он на «Ленфильме» свой фильм «Сёстры» снимал параллельно с нами. Наши работали у него на площадке, его — у нас. И тут такой удар! Мы только-только сами, повторю, вернулись из Владикавказа, а он вот поехал, и так всё получилось», — поделился актёр.

Ранее актриса Полина Пушкарук в интервью интернет-изданию argumenti.ru рассказала о своей роли в фильме Сергея Бодрова — старшего «Дышите свободно».