Режиссёр Учитель поделился впечатлениями от работы на МКФ «Меридианы Тихого»

Народный артист России, режиссёр, сценарист и продюсер Алексей Учитель, возглавляющий жюри XIX МКФ «Меридианы Тихого» во Владивостоке, рассказал, как происходит отбор картин-победителей.

В интервью ИА PrimaMedia режиссёр признался, что для него самое хорошее кино — когда он как зритель перестаёт обращать внимание на профессиональные моменты, такие как съёмка или игра актёров.

«Я не первый раз возглавляю жюри, это всегда ещё и ответственность… Как правило, среди любой, даже самой сильной программы есть фильм-лидер. Если это так — всё будет хорошо. Тогда становится легче всем членам жюри, председателю в том числе. Но бывают разные ситуации, иногда мы спорим долго. Но на то ты и возглавляешь жюри, чтобы попытаться всех убедить и прийти к единому решению», — поделился режиссёр.

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