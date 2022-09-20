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Режиссёр Абдрашитов рассказал о своём участии в жюри фестиваля «Меридианы Тихого»

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Кинорежиссёр Вадим Абдрашитов, художественный руководитель студии «АРК-фильм» киноконцерна «Мосфильм», вице-президент Российской академии кинематографических искусств «НИКА» и профессор ВГИКа, рассказал о своих впечатлениях от участия в XIX МКФ «Меридианы Тихого» во Владивостоке.

Общие ощущения от фестиваля замечательные, поделился режиссёр и член жюри фестиваля в интервью ИА PrimaMedia.

«Сам фестиваль очень толково организован. В этом году жюри выбрало в качестве победителей несколько картин, которые были действительно интересны. Кроме того, в целом в программе зрителю было предложено колоссальное количество фильмов. Это говорит о хорошей и мощной работе всего подготовительного комитета», — сказал Абдрашитов.

Он также подчеркнул особые заслуги Ефима Звеняцкого, который руководит фестивалем на протяжении 19 лет.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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