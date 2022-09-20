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В музее-усадьбе Павла Щербова в Ленобласти найден тайник с револьвером и документами

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В Ленинградской области в музее П.Е. Щербова найден тайник с личными вещами и документами хозяина усадьбы — художника Павла Щербова.
В музее-усадьбе Павла Щербова в Ленобласти найден тайник с револьвером и документами

Предметы были на чердаке, в полости бетонного блока, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Музейное агентство Ленинградской области.

Среди найденных предметов револьвер системы Smith & Wesson, принадлежавший Щербову, ежедневник с рисунками, письма и телеграммы Александра Куприна, который был другом художника, а также документы XVIII века.

В настоящее время музей находится на реставрации, а в 2019 году на чердаке усадьбы П.Е. Щербова уже находили тайник с личными вещами художника — альбом с набросками, фамильную печатку и документы.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве завершили реставрацию фасадов главного дома городской усадьбы Александра Маркина.

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