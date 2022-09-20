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В Москве отберут участников проекта «Музыка в метро»

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В Москве стартовал приём заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро». Начинающие артисты смогут подать документы до 20 октября.
В Москве отберут участников проекта «Музыка в метро»
  • Gettyimages.ru
  • © Altan Can / EyeEm

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и Московский международный дом музыки проведут открытое прослушивание.

Победители смогут выступать в метро в течение одного года, а также самостоятельно выбирать для выступлений время и место.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.

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