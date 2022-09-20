В Москве отберут участников проекта «Музыка в метро»
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и Московский международный дом музыки проведут открытое прослушивание.
Победители смогут выступать в метро в течение одного года, а также самостоятельно выбирать для выступлений время и место.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.