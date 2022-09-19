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Андрей Носков рассказал о новом фильме «До звезды»

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Актёр Андрей Носков рассказал о новом фильме «До звезды», который он снял в качестве режиссёра.
Андрей Носков рассказал о новом фильме «До звезды»
  • РИА Новости

«Для меня это очень важный проект. Во-первых, это мой дебют: раньше я ставил спектакли, снимал короткометражки, однако полный метр режиссировал впервые. Изначально я даже не планировал появляться в кадре, но актёр, с которым мы договорились, просто не смог. В итоге все, кто уже посмотрел фильм, сказали, что просто не представляют на моём месте другого артиста», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, фильм вышел из одноимённого спектакля, в котором принимали участие люди с ментальными особенностями.

Как отметил Носков, для ленты удалось собрать потрясающую команду — Юрия Гальцева, Нину Усатову, Александра Тютрюмова, Андрея Зиброва, Светлану Щедрину и других известных актёров.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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