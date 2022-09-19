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В обществе защиты животных дали советы по сохранению здоровья домашних питомцев

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Ведущий специалист Московского регионального общества защиты животных Наталья Базаркина дала советы по сохранению здоровья домашних питомцев.
В обществе защиты животных дали советы по сохранению здоровья домашних питомцев
  • РИА Новости

«Во-первых, должен быть свой хороший лечащий ветеринарный врач. Во-вторых, если вы хотите здоровое животное, то лучше брать у проверенных заводчиков и приглашать профессионала, чтобы он приехал, помог определить состояние животного: бывают уже видны симптомы», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, к старости животные болеют, как и люди, — из-за экологии и генетических заболеваний.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.

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