В обществе защиты животных дали советы по сохранению здоровья домашних питомцев

Ведущий специалист Московского регионального общества защиты животных Наталья Базаркина дала советы по сохранению здоровья домашних питомцев.

«Во-первых, должен быть свой хороший лечащий ветеринарный врач. Во-вторых, если вы хотите здоровое животное, то лучше брать у проверенных заводчиков и приглашать профессионала, чтобы он приехал, помог определить состояние животного: бывают уже видны симптомы», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, к старости животные болеют, как и люди, — из-за экологии и генетических заболеваний.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.