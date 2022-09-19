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Метеоролог Старков пообещал неустойчивую погоду в Москве

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Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков пообещал неустойчивую погоду в Москве.
Метеоролог Старков пообещал неустойчивую погоду в Москве
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что в первой половине недели погоду в столице будет определять активный балканский циклон. Например, во вторник, 20 сентября, ожидается +15...+17 °С, что выше нормы. Также возможны кратковременные дожди и сильный ветер.

По мере движения циклона на северо-восток очень тёплый воздух сменится на менее тёплый. Температура воздуха будет близка к норме, отметил Старков.

«Температура со среды постепенно понизится до +11…+13 °С. Ночные же значения уйдут от +10...+12 °С до +6...+8 °С», — уточнил эксперт.

Как отметил Старков, во второй половине недели температура будет в районе нормы.

«Ночью — тенденция на дальнейшее понижение до +4...+6 °С, пока о заморозках речи не идёт. Дневные температуры будут от +11…+13 °С», — добавил эксперт.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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