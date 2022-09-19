В Литву не пустили 11 россиян с шенгенскими визами

Погранслужба Литвы 19 сентября не разрешила въезд на территорию страны 11 российским гражданам, которые предприняли попытку пересечь границу со стороны России и Белоруссии, сообщил начальник Службы охраны госграницы при МВД республики генерал Рустамас Любаевас.

По его словам, некоторые из российских туристов пытались заехать на территорию Литвы через контрольно-пропускной пункт в городе Кибартай на границе с Калининградской областью, а также через Белоруссию. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что некоторые из россиян обосновали посещение Литвы гуманитарными целями, однако, как уточнил Любаевас, для этого необходимо документальное подтверждение.

Ранее стало известно, что вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Отмечается, что исключение из этого ограничения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.