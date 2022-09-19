Синоптик Синенков спрогнозировал улучшение погоды в Курской области

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал улучшение погоды в Курской области.

«Ураган уже закончился. Атмосферный фронт прошёл. Несмотря на то что будут кратковременные дожди, погода успокоится, а скорость ветра составит 5—8 м/с, что прилично, но точно не ураган. Конечно, стоит отметить, что за сутки выпало 47 мм осадков, что, безусловно, много», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, сейчас в регионе повышается атмосферное давление, поэтому погода будет улучшаться.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что нарушенное стихией энергоснабжение в Курской области восстановят во второй половине дня.