Синоптик спрогнозировал, дойдёт ли ураган из Курской области в Москву

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал, дойдёт ли до Москвы обрушившийся на Курскую область ураган, в результате которого погибли два человека.

В беседе с сайтом «Москва 24» Синенков спрогнозировал в столице в пятницу, 19 сентября, ветер с порывами до 20 м/с.

По словам синоптика, такая обстановка может быть потенциально опасной.

Однако, отметил он, такие же события, как в Курской области, маловероятны в столичном регионе.

«Говорить о том, что это ураган, не приходится. Мы ожидаем, что потенциально опасная ситуация сохранится в Москве в течение дня и даже ночью. Но завтра всё это уже ослабеет», — указал синоптик.

Ранее URA.RU передавало, что в Пермском крае ожидается ухудшение погоды.