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Синоптик спрогнозировал, дойдёт ли ураган из Курской области в Москву

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал, дойдёт ли до Москвы обрушившийся на Курскую область ураган, в результате которого погибли два человека.
Синоптик спрогнозировал, дойдёт ли ураган из Курской области в Москву
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» Синенков спрогнозировал в столице в пятницу, 19 сентября, ветер с порывами до 20 м/с.

По словам синоптика, такая обстановка может быть потенциально опасной.

Однако, отметил он, такие же события, как в Курской области, маловероятны в столичном регионе.

«Говорить о том, что это ураган, не приходится. Мы ожидаем, что потенциально опасная ситуация сохранится в Москве в течение дня и даже ночью. Но завтра всё это уже ослабеет», — указал синоптик.

Ранее URA.RU передавало, что в Пермском крае ожидается ухудшение погоды.

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