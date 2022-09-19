Синоптик спрогнозировал, дойдёт ли ураган из Курской области в Москву
- РИА Новости
В беседе с сайтом «Москва 24» Синенков спрогнозировал в столице в пятницу, 19 сентября, ветер с порывами до 20 м/с.
По словам синоптика, такая обстановка может быть потенциально опасной.
Однако, отметил он, такие же события, как в Курской области, маловероятны в столичном регионе.
«Говорить о том, что это ураган, не приходится. Мы ожидаем, что потенциально опасная ситуация сохранится в Москве в течение дня и даже ночью. Но завтра всё это уже ослабеет», — указал синоптик.
Ранее URA.RU передавало, что в Пермском крае ожидается ухудшение погоды.