В Петербурге установят мемориальные доски в память о восьми выдающихся горожанах

В Санкт-Петербурге увековечат память восьми выдающихся деятелей. Соответствующие инициативы были одобрены Советом по мемориальным доскам при правительстве города.

Об этом пишет «Петербургский дневник».

Мемориальная доска будет установлена к 100-летнему юбилею со дня рождения историка Юрия Кнорозова (19 ноября).

Также одобрены инициативы Санкт-Петербургского государственного университета об установке мемориальных досок президенту СПбГУ и почётному гражданину Петербурга Людмиле Вербицкой, правоведу и декану юридического факультета ЛГУ Николаю Алексееву, историку Владимиру Мавродину.

Также увековечат память заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, хирурга, одного из основателей трансфузиологии в СССР Эрика Гессе, Героя России, подводника-гидронавта Дениса Опарина и начальника трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома во время блокады Ленинграда, автора книги «Фронтовой трамвай» Михаила Сороки.

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