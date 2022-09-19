Более 30 тысяч добровольцев приняли участи в субботнике в рамках акции «Чистый Крым»

Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что более 30 тыс. жителей вышли на масштабный субботник на полуострове в рамках акции «Чистый Крым».

Об этом пишет «Крыминформ».

«В третий раз мы проводим акцию, и в третий раз она получилась наиболее масштабной. Только наутро у нас уже было более 30 тыс. участников… Главная цель акции, конечно же, убрать те места, которые находятся у нас в условной «серой зоне», — леса, земли за пределами населённых пунктов», — сообщил Константинов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что волонтёры при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) собрали 950 кг отходов на прибрежной территории реки Половинки в Камчатском крае. До 5 сентября там проходил форум «Экосистема. Заповедный край».