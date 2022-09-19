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Во Владивостоке выставки и инклюзивные программы пройдут в рамках Дней Эрмитажа

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Во Владивостоке с 27 сентября по 2 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа. Они включают в себя выставки, мастер-классы, лекции, инклюзивные программы.
Во Владивостоке выставки и инклюзивные программы пройдут в рамках Дней Эрмитажа
  • РИА Новости

Дни Эрмитажа пройдут в Приморской краевой картинной галерее, сообщает vostokmedia.com.

Особое внимание уделят детским и инклюзивным программам, а также мастер-классам, которые специалисты Эрмитажа проведут для представителей музеев Дальнего Востока.

В рамках мероприятия пройдёт открытие выставки «Незримое искусство. Расширяя границы возможного», экскурсию по которой проведут специально для слабовидящих людей, членов общественной организации «Белая трость».

Дни Эрмитажа проводятся по инициативе генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и при поддержке правительства Приморского края.

Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение Империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.

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