Железнодорожную станцию во Владивостоке признали памятником

Железнодорожную станцию «Вторая Речка» во Владивостоке внесли в перечень территорий и зон охраны объектов культурного наследия на территории Приморского края.

Об этом сообщает zr.media.

Во время Великой Отечественной войны на станции формировали эшелоны моряков-тихоокеанцев, отправлявшихся на передовую.

«В границах территории объектов культурного наследия и зонах их охраны устанавливаются ограничения хозяйственной деятельности, что обеспечивает сохранность памятников в их исторической и архитектурной среде», — заявил руководитель Инспекции по охране объектов культурного наследия края Владимир Осецкий.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге памятниками культурного значения признали здания пороховых погребов и лаборатории в Лисьем Носу — посёлке Приморского района на берегу Финского залива.