Кинокритик Шпагин назвал фильмы, ставшие классикой в современной России

Кинокритик Александр Шпагин назвал фильмы, ставшие классикой в современной России.

«По количеству зрительской любви лидируют фильмы Алексея Балабанова «Брат — 2» и «Брат». На третьем месте я бы отметил кинокартину «Ликвидация». Эти фильмы стали культовыми в России. Они вошли в сознание и подсознание нашей нации. На четвёртом месте я бы отметил «Бригаду», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, коммерческое кино в России начало прорыв, начиная с «Домашнего ареста».

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.