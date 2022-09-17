В Пермском крае ожидаются сильные дожди

В Пермском крае ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 17—18 сентября текущего года в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Ночью местами по востоку сильные дожди», — заявили в ведомстве.

Жителям советуют проявлять на улицах предельную осторожность.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде на юге России в ближайшие дни.