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В Пермском крае ожидаются сильные дожди

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В Пермском крае ожидается ухудшение погоды.
В Пермском крае ожидаются сильные дожди
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 17—18 сентября текущего года в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Ночью местами по востоку сильные дожди», — заявили в ведомстве.

Жителям советуют проявлять на улицах предельную осторожность.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде на юге России в ближайшие дни.

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