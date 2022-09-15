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В Тюменской области отреставрируют более 70 памятников культуры в 2022 году

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В Тюменской области планируют отреставрировать более 70 памятников культуры в 2022 году.
В Тюменской области отреставрируют более 70 памятников культуры в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона.

В частности, должны быть завершены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Спаса».

Также планируется приёмка работ по реставрации живописи на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Серафима Саровского» в Упоровском районе.

Кроме того, работы будут проходить в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и других населённых пунктах.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.

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