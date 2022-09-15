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Пиотровский рассказал о запуске Школы искусств и культурного наследия

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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о запуске Школы искусств и культурного наследия (совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге).
Пиотровский рассказал о запуске Школы искусств и культурного наследия
  • РИА Новости

«Была немного безумная идея переизобрести музей, ну вот мы сейчас как раз переизобретаем музей. Это лаборатория. Например, генетики будут работать с археологами и учиться соединять свои наработки. А специалисты по искусственному интеллекту будут разделять различные слои при реставрации картин», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в здании Главного штаба будут проводиться эксперименты и обсуждения способов реставрации современного искусства. Так, запланирована реставрация «Красного вагона» Ильи Кабакова.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петергофе состоится Осенний праздник фонтанов. К 350-летию со дня рождения Петра I будет представлен мультимедийный спектакль на Большом каскаде.

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