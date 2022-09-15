Около 15 млн тюльпанов планируют высадить в столице в октябре

В Москве в октябре этого года высадят порядка 15 млн тюльпанов.

По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, тюльпаны распустятся в Москве к майским праздникам 2023 года, передаёт НТВ.

«Общая площадь клумб составит более 220 тыс. кв. м. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства», — сообщил Бирюков.

Ранее НСН передавала, что в Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всесвятскую рощу.