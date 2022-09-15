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Орнитолог Мишин заявил, что резкое похолодание не повлияло на популяцию птиц в Московском регионе

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Основатель проекта «Орнитарий», орнитолог Вадим Мишин заявил, что резкое похолодание не повлияло на популяцию птиц в Московском регионе.
Орнитолог Мишин заявил, что резкое похолодание не повлияло на популяцию птиц в Московском регионе
  • РИА Новости

«Это похолодание некритичное. То есть это не заморозки, каких-то аномальных морозов не случилось. Для нас с вами было несколько не очень комфортных дней, потому что резко прошли дожди. Но для природы, для птиц всё в рамках естественных процессов», — отметил он в беседе с РИАМО.

По его словам, температура важна, когда птицы согревают своим телом яйца и птенцов.

«Сейчас, когда уже все выросли, практически взрослые, оперились, ничего критичного не произошло», — добавил Мишин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.

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