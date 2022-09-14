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Эксперт Тихомиров дал советы по сбору грибов

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Автор научно-популярного YouTube-канала Дмитрий Тихомиров дал советы по сбору грибов.
Эксперт Тихомиров дал советы по сбору грибов
  • Gettyimages.ru
  • © Marcus Lindstrom

«Главное правило — лес не должен быть сильно заросшим. Грибы не любят траву. Пусть он будет в буреломе, это хорошо для осенних опят. Ну и также многое зависит от вида грибов», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, еловые белые грибы нужно искать в еловых посадках, боровики — в сосновых борах, а белый гриб берёзовый и лисички встречаются под берёзами.

Как отметил Тихомиров, важно помнить о ложных грибах, в том числе о ложных лисичках, которые отличаются от настоящих цветом и строением шляпки.

«Также грибников должно насторожить, если гриб растёт из уплотнения на ножке. Если ножка гриба утолщается книзу и у основания есть белый мешочек, то собирать его не следует. Подобное строение имеют мухоморы, бледная поганка», — сообщил эксперт.

Ранее кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, научный сотрудник Полистовского заповедника Владимир Гмошинский в беседе с изданием «Вести Подмосковья» предостерёг от самолечения грибами.

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