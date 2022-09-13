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В Москве вручили премии в области литературы и искусства

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии в области литературы и искусства.
В Москве вручили премии в области литературы и искусства

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Наш город, несмотря на его масштаб, динамику, проблемы и так далее, не может без души, не может жить без искусства, без литературы, без театра, кино, скульпторов, художников — не может жить. Это уже не Москва будет и не наш город. И вы как раз создаёте ту духовность, то настроение, ту изюминку нашего города, за что москвичи любят и вас, и город», — заявил Собянин, обращаясь к лауреатам.

В 2022 году лауреатами стали 20 человек, в том числе скульптор Владимир Соскиев, заслуженный артист России Даниил Спиваковский, группа авторов экспозиции в Музее Победы «Битва за Москву. Первая победа».

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве объявили список номинантов на премию имени Чуковского.

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