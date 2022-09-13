В Гатчине продолжается реставрация кафедрального собора
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В настоящее время специалисты восстанавливают элементы лепного декора, узоры над оконными проёмами, капитель пилястры, а в мастерских реставраторы приводят в порядок скульптуры, рассказал он в беседе с «Петербургским дневником».
«Наша главная цель, чтобы кафедральный собор Гатчины полностью предстал в своём былом великолепии», — подчеркнул Цой.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве завершили реставрацию фасадов главного дома городской усадьбы Александра Маркина.