В Гатчине продолжается реставрация кафедрального собора

Председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой рассказал о ходе реставрационных работ в Павловском соборе города Гатчины.

В настоящее время специалисты восстанавливают элементы лепного декора, узоры над оконными проёмами, капитель пилястры, а в мастерских реставраторы приводят в порядок скульптуры, рассказал он в беседе с «Петербургским дневником».

«Наша главная цель, чтобы кафедральный собор Гатчины полностью предстал в своём былом великолепии», — подчеркнул Цой.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве завершили реставрацию фасадов главного дома городской усадьбы Александра Маркина.