Новосибирская область примет участие в «Кроссе нации»
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Об этом сообщает ИА REGNUM.
Как заявил министр спорта и физической культуры региона Сергей Ахапов, мероприятие состоится в полномасштабном, допандемийном формате 17 сентября. Ожидается 12—15 тыс. участников.
«Сегодня ситуация позволяет проводить фестиваль в полном формате, во всех возрастных категориях», — отметил Ахапов.
Ранее сообщалось, что Всероссийский день бега «Кросс нации» состоится в Самарской области в субботу, 17 сентября.