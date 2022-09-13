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Новосибирская область примет участие в «Кроссе нации»

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Новосибирская область примет участие во всероссийском фестивале бега «Кросс нации».
Новосибирская область примет участие в «Кроссе нации»
  • Gettyimages.ru
  • © Ghislain & Marie David de Lossy

Об этом сообщает ИА REGNUM.

Как заявил министр спорта и физической культуры региона Сергей Ахапов, мероприятие состоится в полномасштабном, допандемийном формате 17 сентября. Ожидается 12—15 тыс. участников.

«Сегодня ситуация позволяет проводить фестиваль в полном формате, во всех возрастных категориях», — отметил Ахапов.

Ранее сообщалось, что Всероссийский день бега «Кросс нации» состоится в Самарской области в субботу, 17 сентября.

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