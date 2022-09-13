Новосибирская область примет участие в «Кроссе нации»

Новосибирская область примет участие во всероссийском фестивале бега «Кросс нации».

Об этом сообщает ИА REGNUM.

Как заявил министр спорта и физической культуры региона Сергей Ахапов, мероприятие состоится в полномасштабном, допандемийном формате 17 сентября. Ожидается 12—15 тыс. участников.

«Сегодня ситуация позволяет проводить фестиваль в полном формате, во всех возрастных категориях», — отметил Ахапов.

Ранее сообщалось, что Всероссийский день бега «Кросс нации» состоится в Самарской области в субботу, 17 сентября.