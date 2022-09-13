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Оперный певец Абдразаков рассказал о своём гастрольном графике

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Оперный певец, солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков рассказал о гастролях за рубежом. Несмотря на «отмену русской культуры» в некоторых государствах, российского артиста ждут сразу в нескольких театрах мира.

«Мой график по-прежнему расписан на месяцы вперёд и идёт по плану. У меня запланированы выступления в Москве и Петербурге, а также в Мюнхене, Будапеште, Неаполе и Милане, где я в декабре спою титульную партию в «Борисе Годунове» Мусоргского на открытии сезона театра Ла Скала», — рассказал он в интервью «Известиям».

В самое ближайшее время певец в рамках V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, открытие которого состоялось в Москве, посетит Ханты-Мансийск, Красноярск, Норильск и Уфу.

По признанию артиста, он не ощущает изменившегося отношения со стороны иностранных коллег.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.

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