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В Петербурге ежегодный фестиваль «День Дома» пройдёт в сентябре

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В Санкт-Петербурге в сентябре состоится ежегодный фестиваль «День Дома», посвящённый городу.
В Петербурге ежегодный фестиваль «День Дома» пройдёт в сентябре
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Davydova / EyeEm

Участниками события станут 80 библиотек и 18 музеев, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу правительства Петербурга.

В этом году фестиваль пройдёт в два этапа. С 17 до 18 сентября состоятся мероприятия, подготовленные библиотеками, с 24 по 25 сентября — музеями.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.

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