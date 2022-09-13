В Петербурге ежегодный фестиваль «День Дома» пройдёт в сентябре

В Санкт-Петербурге в сентябре состоится ежегодный фестиваль «День Дома», посвящённый городу.

Участниками события станут 80 библиотек и 18 музеев, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу правительства Петербурга.

В этом году фестиваль пройдёт в два этапа. С 17 до 18 сентября состоятся мероприятия, подготовленные библиотеками, с 24 по 25 сентября — музеями.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.