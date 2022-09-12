Фестиваль корейской культуры состоится 17—18 сентября на ВДНХ

Фестиваль корейской культуры и дружбы народов состоится 17—18 сентября на ВДНХ.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента национальной политики и межрегиональных связей.

На территории выставочного комплекса и павильона №11 «Казахстан» можно будет увидеть выставки «Корейский фарфор селадон и его традиции середины XX—XXI веков» и «Фарфор российских мануфактур Кузнецова, Гарднера, Попова и других до 1917 года», выставку «Арт-соцреализм — страна, художники, время», а также фотовидеопроект «Герои страны».

Программа включает модный показ и дефиле в традиционных корейских костюмах, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.