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В Москве завершили работы по реабилитации ещё двух природных территорий

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В Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всесвятскую рощу.
В Москве завершили работы по реабилитации ещё двух природных территорий
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как отметил мэр Сергей Собянин, работы проведены в безопасном для экологии режиме.

«Было много опасений, что лес будет повален, вы видите: всё в целости и сохранности, осенью ещё посадим несколько сотен деревьев», — сказал он, общаясь с посетителями парка.

Протяжённость единого пешеходного маршрута — более 3 км. Предусмотрены места отдыха, установлены новые фонари.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что город Пионерский в Калининградской области получит грант Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

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