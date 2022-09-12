В Москве завершили работы по реабилитации ещё двух природных территорий
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметил мэр Сергей Собянин, работы проведены в безопасном для экологии режиме.
«Было много опасений, что лес будет повален, вы видите: всё в целости и сохранности, осенью ещё посадим несколько сотен деревьев», — сказал он, общаясь с посетителями парка.
Протяжённость единого пешеходного маршрута — более 3 км. Предусмотрены места отдыха, установлены новые фонари.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что город Пионерский в Калининградской области получит грант Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.